Как будет работать общественный транспорт 31 декабря 2022 в Краснодаре: полное расписание Фото: Евгения ГУСЕВА

Считанные дни остались до Нового года. В Краснодаре уже царит атмосфера праздника. Город украсили десятки елей и тысячи украшений. А на Главной Городской площади даже появилась резиденция Деда Мороза. Сказочный волшебник принимает письма от юных жителей.

Впервые Новый год пройдет без пышных торжеств. В Краснодаре отказались от праздничного концерта, салюта и продления работы общественного транспорта. Из-за отмены массовых гуляний его график не изменится.

Как будут работать трамваи 31 декабря 2022 года в Краснодаре:

- в сторону улицы Петра Метальникова в 23:15 на трамвае № 8;

- в сторону хладокомбината в 23:11 на трамвае № 8;

- до Восточного депо на Ставропольской в 23:00 и 23:28 на трамвае № 5.

От остановки «Ул. Красная» на Горького:

- в сторону Юбилейного микрорайона в 23:07 на трамвае № 11, в 23:23 на трамвае № 6 и в 00:24 на трамвае № 11;

- в сторону Славянского микрорайона в 23:13 на трамвае № 2, в 23:18 на трамвае № 7, в 23:26 на трамвае № 11, в 23:29 на трамвае № 15, в 23:32 на трамвае № 3, в 23:42 на трамвае № 21, в 23:49 и в 01:15 на трамвае № 7;

- до ул. Декабристов в 23:12 на трамвае № 3; - до Димитрова в 00:34 на трамвае № 6; - до ж/д вокзала «Краснодар-1» в 23:05 на трамвае № 11.

Как будут работать троллейбусы и автобусы 31 декабря 2022 года в Краснодаре

От остановки «Ул. им. Будённого» на Октябрьской:

- до ТРЦ «Красная Площадь» в 23:05 на троллейбусе № 2;

- до Бальнеолечебницы в 23:00 на троллейбусе № 6;

- до троллейбусного депо № 1 на Тургенева в 23:03, 23:27 и 00:00 на троллейбусе № 10;

- до троллейбусного депо № 1 по ул. Красной в 00:12 и 01:11 на автобусе № 2е;

- до Домбайской в 23:13 на троллейбусе № 15.

От остановки «Ул. Коммунаров» на Северной:

- до троллейбусного депо № 2 по Селезнёва в 23:03 и 23:28 на троллейбусе № 14;

- до троллейбусного депо № 2 на Уральской в 23:03 и 23:31 на автобусе № 10;

- до троллейбусного депо № 1 на Тургенева в 23:16 на троллейбусе № 13.

От остановки «Ул. им. Хакурате» на Красной:

- до Домбайской в 23:18 на троллейбусе № 15;

- до троллейбусного депо № 1 в 23:08, 23:15, 23:28, 23:49, 00:17, 01:15 на автобусах № 2е и 52.

Напомним, что на Кубани заработало приложение «Транспорт Краснодар онлайн». Оно отслеживает передвижение автобусов, трамваев и троллейбусов в режиме реального времени. Программа уже доступна для скачивания на устройства с операционными системами Android и IOS.

Отметим, что приложение определяет локацию пользователя, запоминает любимые маршруты и рассчитывает время прибытия транспорта.