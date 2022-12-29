В Краснодаре прошел новогодний аукцион в поддержку бойцов СВО

Депутат Екатерина Афонина купила одну из картин

Новогодний благотворительный аукцион провели волонтеры кубанского фонда «Добро и Дело», который помогает жителям Новороссии и бойцам СВО.

Это уже пятый благотворительный вечер, который мы проводим, - рассказала руководитель фонда Анна Артемьева. - Проводили в Москве и Луганске. Все средства, вырученные на аукционе, отправляются согласно обозначенным лотам - в помощь жителям освобожденных территорий, нашим подшефным подразделениям и госпиталям.

Лотами для продажи в этот раз стали картины, которые нарисовали дети из ЛНР. Их специально привез руководитель филиала фонда в Луганске Сергей Твердохлеб. Несколько картин подготовили и краснодарские дети.

Сладкий лот предоставила волонтер Анастасия Сенченко - она профессиональный кондитер.

Свою лепту внесла и вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова: с молотка в помощь жителям Донбасса ушли новогодние игрушки, которые она сделала своими руками. Продалась даже красивая коробка для них.

На вечере удалось собрать 316 тысяч рублей.

В благотворительной акции активное участие приняла Афонина

- Конечно, основными «скупщиками» стали давние друзья доброделов, которые хорошо знают, что волонтеры фонда лично доставляют грузы на Донбасс и работают буквально на износ, - объясняет Анна Артемьева. - Особый вклад внесла депутат городской думы Краснодара Екатерина Афонина, купив все игрушки и картину.