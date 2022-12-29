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Общество29 декабря 2022 9:07

В Краснодаре прошел новогодний аукцион в поддержку бойцов СВО

На нем продали картины, нарисованные луганскими детьми
Анна САФРОНОВА
Депутат Екатерина Афонина купила одну из картин

Депутат Екатерина Афонина купила одну из картин

Новогодний благотворительный аукцион провели волонтеры кубанского фонда «Добро и Дело», который помогает жителям Новороссии и бойцам СВО.

Это уже пятый благотворительный вечер, который мы проводим, - рассказала руководитель фонда Анна Артемьева. - Проводили в Москве и Луганске. Все средства, вырученные на аукционе, отправляются согласно обозначенным лотам - в помощь жителям освобожденных территорий, нашим подшефным подразделениям и госпиталям.

Лотами для продажи в этот раз стали картины, которые нарисовали дети из ЛНР. Их специально привез руководитель филиала фонда в Луганске Сергей Твердохлеб. Несколько картин подготовили и краснодарские дети.

Сладкий лот предоставила волонтер Анастасия Сенченко - она профессиональный кондитер.

Свою лепту внесла и вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова: с молотка в помощь жителям Донбасса ушли новогодние игрушки, которые она сделала своими руками. Продалась даже красивая коробка для них.

На вечере удалось собрать 316 тысяч рублей.

В благотворительной акции активное участие приняла Афонина

В благотворительной акции активное участие приняла Афонина

- Конечно, основными «скупщиками» стали давние друзья доброделов, которые хорошо знают, что волонтеры фонда лично доставляют грузы на Донбасс и работают буквально на износ, - объясняет Анна Артемьева. - Особый вклад внесла депутат городской думы Краснодара Екатерина Афонина, купив все игрушки и картину.

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