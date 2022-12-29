«Наш старший - отличник «Сеченовки», младшая пошла в первый класс». Как живет семья с 9 приемными детьми-инвалидами, победившая чиновничий произвол на Кубани

Это семейное фото сделали сразу после победы в суде. Фото: Личный архив

История семьи Ирины и Александра Ефимовых из Брюховецкого района Кубани прогремела на всю страну. Это теперь ситуацию, в которой оказались дети-инвалиды и их приемные родители, называют преступной. А весь прошлый год она казалась насколько абсурдной, настолько и безвыходной.

19 июля 2021 года власти Брюховецкого района своим постановлением «уволили» Ирину и Александра Ефимовых из числа родителей 9 приемных детей. Органы опеки постановили расторгнуть с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждали сдать детей в реабилитационный центр по надуманным обвинениям. Начались бесконечные, казалось, судебные тяжбы.

А все из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. К расследованию подключилась тогда и прокуратура, и следком.

На сайте Брюховецкого районного суда – хронология судебных разбирательств семьи с чиновниками.

Факты жестокого обращения не подтвердились, в полиции отказались возбуждать уголовное дело после проверки. А опеке отказали в требовании забрать детей из семьи.

Более того, следователи возбудили уголовное дело о фальсификации отчетов об обстановке в семье, наоборот, в отношении сотрудников органов опеки.

- В отношении начальника районного управления Екатерины Ельчуговой расследуется уголовное дело по статье 285 УК "Злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили "КП"-Кубань" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После просьбы Ефимовых в декабре прошлого года в дело вступила омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова. Она через представителя заявляла в суде на необходимости возобновления содержания детей. Органы опеки же продолжали судиться, настаивая на лишении приемных родителей прав на детей.

Суд вновь и вновь откладывал заседания. Точку в деле должна была поставить только экспертиза психологического состояния детей в институте имени Сербского. К слову, она была назначена за счет казны и обошлась бюджету Брюховецкого района почти в миллион рублей.

Все разрешилось 4 июля этого года. Суд наконец принял окончательное решение снять с Ефимовых обвинения. Детям вернули пособие, а родителям - доброе имя.

- Все у нас наладилось. Наконец-то мы погрузились в воспитание детей. Они хорошо окончили четверть и готовятся к Новому году, - говорит Ирина "КП"-Кубань" спустя полгода с моменты их грандиозной победы над произволом. - Сейчас наш приемный первенец Павел приехал на каникулы.

Парень, с усыновления которого началась история этой большой и такой непростой семьи, учится на фармацевта. Паша - отличник "Сеченовки".

- Он с ребятами с курса выиграл грант в миллион рублей. Занят развитием тьюторского (наставнического - авт.) движения в вузе, - с гордостью говорит приемная мама Павла.

Паша и сам готов рассказывать о своей важной миссии - помогать первокурсникам освоиться в новой среде - бесконечно.

- Ребята приезжают в Москву порой из разных городов России учиться. Им сложно адаптироваться. А мы помогаем им в этом, - говорит он - лидер движения. И понятно, от кого это желание у него помогать другим.

В силу возраста Пашу у Ирины никто уже не мог отобрать. Но он переживал не меньше остальных их детей.

- Нас, конечно, теперь никуда не зовут делиться опытом. Держат на расстоянии. А я могла бы много чем поделиться с другими подобными семьями, - говорит Ирина.

А их адвокат - Юлия Чесалина - уверена, что по всей стране такой исход по делу Ефимовых уже примут к сведению.

- Эта победа очень важна для многих и многих семей приемных в стране. Потому что все сложно у нас, со скрипом в этой системе по-прежнему. А прав у чиновников гораздо больше, чем у таких родителей, - говорит она.

Никаких исков о возмещении морального вреда в итоге Ефимовы не подали. Они будут просто жить и радоваться каждому дню, проведенному вместе.

- Младшенькую нашу - Машеньку - будем удочерять. Чтобы никто уже не мог когда-либо забрать ее у нас, - говорит Ирина.

Напомним, девочку с тяжелой формой аутизма Ирина и Александр взяли в младенчестве, когда даже врачи с удивлением восприняли такое решение чужих людей. Сейчас Маша пошла в первый класс обычной школы, но со специализированным преподаванием.

- У нас в Брюховецкой прекрасная школа, ее директор Виктор Кошелев, создал лучшие условия для таких детей, как Маша. И она уже начинает лучше говорить, - продолжает Ирина.

Единственное, что сейчас огорчает ее - дети быстро растут...

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