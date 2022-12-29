На Кубани чудом выжившая после падения из многоэтажки собака-парашютист выздоровела и выпущена на свободу

Степка провел в клинике почти две недели. Фото: Хатико. Ейск

Собака, чудом выжившая после падения с 6-го этажа многоэтажки в Ейске, пришла в себя. Она оказалась крепким орешком – упала с высоты и отделалась легкими травмами. В ночь на 18 декабря две бродяжки забрались в дом, который пострадал при крушении военного самолета Су-34. В это время здание демонтировали, работала строительная техника. Шум испугал собак, они стали метаться по полуразрушенной квартире и не смогли найти безопасный выход. Тогда испуганные псы решили спрыгнуть вниз. Друг за другом они камнем бросились на землю. Одна собака позже умерла. А Степку – так назвали спасенного пса волонтеры – отвезли в ветеринарную клинику.

- Он чувствовал себя неплохо, стал кушать, пить, давление и температура быстро пришли в норму, - рассказывали местные волонтеры из приюта Хатико.

После лечения Степку-парашютиста забрали из ростовской ветеринарки и отвезли обратно в Ейск. Но пока ему не повезло – хозяина пес не нашел, никто не хочет брать к себе в дом большую собаку. Но, по всей видимости, он и сам не желает связывать себя домашними узами.

- Степа несколько дней находился на передержке. Он выл, пытался сломать вольер, стал отказываться от еды. Командой было принято решение - отпустить собаку на свободу, в район, где он проживал вместе с такими же бездомными собаками, как и он сам. После долгих раздумий Степана отпустили в свободное плавание, - говорят зоозащитники.

Судя по видео, свободная жизнь – это то, о чем Степка мечтал. После того как его спустили с поводка, он обнюхал территорию, а потом с поднятым хвостом побежал по знакомым местам.

- Немного тревожно за него, но пес находится в своей привычной среде, его, как и прежде, будут подкармливать неравнодушные люди. Мы будем контролировать его дальнейшую жизнь, а также продолжать искать ему хорошего хозяина, - заверили ейские волонтеры.