Стали известны новые подробности болезни Сергея Галицкого

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – человек публичный, но закрытый. Он редко дает интервью и практически не появляется на людях. Периодически его видят в парке и стабильно – на трибунах стадиона «Краснодар». Он следит за игрой своей команды из вип-ложи.

Но полтора года назад бизнесмен пропал. Он не появлялся на матчах, не гулял по парку. Болельщики «быков» забили тревогу, а Сергей Галицкий заговорил. В интервью «КомментШоу» он признался, что серьезно болен. Но раскрывать недуг отказался.

- Мы просили, чтобы камеры на играх не перехватывали меня. Акцент должен быть на футболистах. Сейчас тот период, когда я не могу посещать игры в том количестве, как хотелось бы и необходимо президенту, - заявлял бизнесмен.

Но осенью 2021-го Сергей Галицкий вернулся на трибуны. Он даже посещал матчи «быков» в Москве. Параллельно бизнесмен менял бизнес-модель команды. Он заявил, что она должна существовать и без него.

- Бюджет в 50-60 млн долларов должен быть без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. Моими деньгами, но без меня, – подчеркнул предприниматель.

Больше об этом Галицкий не говорил, как и о болезни. Но инсайдеры заявляли, что бизнесмен пошел на поправку. Он разгуливал по парку, посещал все матчи и тренировки «Краснодара». Об этом рассказывал капитан «быков» Матвей Сафонов.

Новые подробности болезни бизнесмена раскрыл Юрий Газинский. Он играл за «Краснодар» девять лет – с 2013-го по 2022-й.

- Догадки были, потому что Галицкий отсутствовал на тренировках и матчах. Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться. Никто из сотрудников ничего не говорил. Это личное. Для многих он максимально близкий человек и такая новость воспринимается серьёзно, – заявил игрок в интервью порталу Чемпионат.ком.