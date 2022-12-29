Вышел на свободу, но платить пострадавшим не спешит. Виновник смертельного ДТП, в котором погибла вся семья, освободился после 9 лет заключения

Артур Швец отбывал наказание в колонии Приморско-Ахтарска.

На свободу вышел осужденный за смерть троих человек в Краснодаре Артур Швец. Напомним, эта резонансная авария произошла 17 ноября 2013 года. Toyota Camry, за рулем которой находился 21-летний Артур Швец, пересекла сплошную и на бешеной скорости протаранила «пятнадцатую». В отечественной легковушке находилась семья Масловых. Супруги Людмила и Андрей скончались на месте аварии, а их годовалая дочурка - в больнице, через пять суток. Медики констатировали у ребенка перелом основания черепа. Сиротой остался сын погибших. На тот момент мальчику было всего 10.

Позднее выяснилось, что в крови Артура Швеца нашли алкоголь - 1,12 промилле. Наказать виновного требовали жители не только Краснодара, но и всей России. Ведь отвечать перед законом парень не хотел.

На момент ДТП Артуру был 21 год.

В суде он не раз жаловался, что страдает потерей памяти. А аккурат перед оглашением приговора вдруг заявил, что все вспомнил. Артур Швец в последний момент решил обвинить во всем свою спутницу Юлию. Якобы в тот день он находился на пассажирском сидении машины и попросил сесть за руль девушку. Но эти доводы не нашли подтверждения в суде.

Легковушка, в которой ехали супруги Масловы с дочкой, превратилась в груду металлолома.

Зато очень многое доказывало вину Артура. Видеозаписи и многочисленные показания свидетелей, подтверждающие, что за рулем автомобиля в момент ДТП был именно Артур. В итоге его приговорили к девяти годам колонии-поселения, а также на три года лишили водительских прав и обязали удовлетворить все предъявленные иски.

По счастливой случайности Андрей и Людмила Масловы не взяли в ту роковую поездку своего сына Виктора

Свое наказание 30-летний виновник смертельного ДТП отбывал в колонии-поселения в Приморско-Ахтарске. Именно здесь мужчина находился после приговора. Датой начала отбывания тюремного срока суд постановил считать 7 декабря 2013 года – именно в этот день виновника смертельного ДТП взяли под стражу и этапировали в СИЗО.

Мальчик, которому на момент аварии было 10 лет, потерял родителей и сестру.

В октябре 2018 года Артур Швец попытался выйти по УДО, но его ходатайство отклонили - на волю раньше он не вышел. На свободе оказался в декабре 2022 года.

В октябре 2018 года Артур Швец попытался выйти по УДО, но ему отказали.

- Режим соблюдал, нарушений за ним не было. В день окончания наказания утром он забрал свои вещи, документы - это стандартная процедура. А после покинул территорию колонии. У ворот его уже ждала машина, похоже, за ним приехал кто-то из родни, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах.

Несмотря на то, что Артур отбыл свое наказание от звонка до звонка, возмещать ущерб пострадавшим он, похоже, не торопится.

- Ни единого рубля не было перечислено. На связь с потерпевшими он не выходил, со мной также никто не связывался, - уточняет kp.ru адвокат потерпевшей стороны Кондрат Горишний. - Сумма всех исков составляет порядка шести миллионов рублей. Есть решение и уголовного, и гражданского судов о компенсации морального вреда. Соответственно, он должен возместить ущерб. Насколько мне известно, часть исполнительных листов были утеряны, поэтому сейчас пытаемся их найти, но процесс этот не быстрый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидетели смертельного ДТП в Краснодаре: "За рулем "Тойоты" сидел Артур Швец"

Если все остальные слушания по делу Артура Швеца будут проходить с такой же результативностью, как заседание, состоявшееся 18 февраля, то в скором времени в нем не останется никаких белых пятен. Собственно говоря, неясности в ход судебного разбирательства внес сам обвиняемый в преступлении (читайте далее)

Дело о смертельном ДТП в Краснодаре: Артур Швец заявил, что в момент аварии он сидел на заднем сидении

Дело о смертельном ДТП в Краснодаре, в котором погибла практически вся сепмья– супруги Людмила и Андрей Масловы, а также их годовалая дочка – приняло неожиданный поворот. На последнем судебном заседании предполагаемый виновник жуткой аварии Артур Швец заявил – за рулем вылетевшей 17 ноября прошлого года на встречку «Тойоты «Камри» находился вовсе не он, а Юля Черных. Это та самая девушка, которой в ДТП разорвало почку (читайте далее)

В Краснодаре умерла годовалая девочка, попавшая в ДТП на улице Северной

В ночь на 22 ноября в одной из больниц города скончалась годовалая Лера Маслова. Она находилась на заднем сидении «ВАЗ-2115», в которую на большой скорости влетела «Тойота Камри». Эта авария случилась на спуске с моста по улице Северной 17 ноября (читайте далее)

Лихачу на "Тойоте", сбившему семью из трех человек, могут дать 9 лет тюрьмы

Жуткое видео, на котором вылетевшая на встречку на огромной скорости иномарка в мгновение ока превращает отечественную легковушку в груду металла, за несколько дней посмотрели, наверное, уже десятки тысяч человек. А когда народ узнал о последствиях страшной аварии, народный гнев по поводу лихачества водителя «Тойоты» достиг своего апогея. В сбитой им на полном ходу «пятнадцатой» находились двое супругов и их полуторогодовалая дочурка. Взрослые погибли сразу, а малышку с переломом основания черепа в экстренном порядке доставили в больницу. Однако спасти кроху врачам так и не удалось. Через несколько суток она скончалась (читайте далее)