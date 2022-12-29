Отравление, ожоги и переломы. Как сделать Новый год безопасным для себя и окружающих

В новогодние праздники увеличивается количество обращений к медикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год – это не только подарки и бой курантов. Зачастую люди попадают в неприятные ситуации, которые грозят их жизни и здоровью. Не секрет, что в праздничные дни количество вызовов скорой помощи резко увеличивается, а травмпункты переполнены пациентами. Причин тому много, но главной остается чрезмерное увлечение горячительными напитками во время застолья.

Отравления

На первое место по количеству обращений выходят алкогольное и пищевое отравления. Кубанские врачи предупреждают – продукты для готовки необходимо проверять на качество, а с выпивкой знать меру. Если все же не удалось избежать интоксикации, можно применить пару домашних способов, чтобы прийти в себя.

- Нужно выпить 3-4 стакана кипяченой воды или слабо-розового раствора марганцовокислого калия и вызвать рвоту. Затем принять адсорбент, например, активированный уголь. Положительный эффект оказывает очистительная клизма. Рекомендуется обильное питье столовых сортов минеральных вод, горячего чая или морса, - рассказывает врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Александр Горячев.

Если это не помогает, а состояние человека ухудшается, тогда нужно вызывать врачей.

Ожоги

Запуск фейерверков без соблюдения техники безопасности приводит к серьезным последствиям. Дым от салюта может попасть в легкие и вызвать ожог дыхательных путей. Если горящие залпы попадут на кожу, то ожог кожи точно обеспечен. Наиболее серьезная ситуация возникает, когда фрагмент фейерверка попадает в глаз – тут без помощи медиков точно не обойтись.

- На пострадавший участок тела нужно приложить лед, ожог стоит прикрыть чистой тканью. Его нельзя смазывать маслами и мазями. Лучше всего принять обезболивающее. Если появились волдыри и травма находится на большой площади, необходимо обратиться в травмпункт или вызвать скорую, - отмечает кубанский врач.

Травмы

Вывих, ушиб или перелом можно получить как дома, так и на улице. В каждом конкретном случае нужно действовать по-разному. При растяжении связок на травмированное место накладывают давящую повязку и холод на 10-15 минут. Потом делают перерыв и повторяют действия.

При вывихе нужно создать максимальный покой. Под пострадавшее колено подкладывают валик, а руку поддерживают косынкой. Вправить сустав может только медик, предупреждает эксперт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края.

При переломе следует наложить шину и зафиксировать два ближайших сустава. При открытых переломах сначала нужно наложить на рану стерильную повязку. И, конечно, обратиться за медицинской помощью.

МЕЖДУ ТЕМ

До приезда врачей можно оказать первую помощь пострадавшему. Вот несколько советов:

- Если пострадавший самостоятельно дышит, то стоит перевернуть его в безопасное положение (на бок, подложив под голову мягкий предмет).

- Если у человека нет дыхания и пульса, немедленно начинайте сердечно-легочную реанимацию: давите на грудину руками, после 30 надавливаний нужно приступить к искусственному дыханию методом «рот в рот».

- Ждите приезда врачей.