Воспитанником ФК «Краснодар» интересуются европейские топ-клубы. Узнали подробности

Фото: пресс-служба ФК Ростов

Даниил Уткин – звезда футбольного клуба «Ростов». Он родился в Аксае, но раскрылся в Краснодаре. Парень прошел академию «быков», стал лидером первой команды и пропал. Он сел на лавку и укатил в аренду – в «Ахмат».

За год в Грозном Даниил дорос до сборной России и вернулся в Краснодар. Но не задержался. После недели тренировок Уткина выкупил «Ростов». Его лично звал Валерий Карпин, тренер дончан и национальной команды.

За полгода парень отбегал 22 матча в желто-синей футболке. Он забил три мяча и отдал девять передач. Так парень вклинился в гонку самых полезных игроков чемпионата России.

СМИ писали, что Даниил бежал из Краснодара из-за конкуренции. Игрок эти вопросы избегал. Зато высказался тренер «быков» Александр Сторожук.

- Ерунда. Мы хорошо поговорили с Даней, но пообещали друг другу, что содержание беседы никогда не выйдет за пределы моего номера на базе. Поэтому не дам деталей – только скажу, что он не боялся конкуренции. Конечно, мне хотелось бы видеть Уткина в «Краснодаре», но получилось вот так, – сказал специалист в интервью Sports.ru.

Сейчас Даниил Уткин – лидер «Ростова» и сборной России, а еще – цель европейских топ-клубов. По данным Sport24, за парнем развернулась охота в Италии. Его якобы приглашали клубы Серии А.

Так ли это, неизвестно. Агент Даниила опроверг приглашение парня. Но не исключено, что услуги Уткина предлагали третьи лица. И они еще не успели выйти на игрока.