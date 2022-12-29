В лес за елкой. Что грозит за вырубку хвойных деревьев на Кубани

За вырубку елки можно получить штраф в 670 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре в декабре 2022 года выявлено два факта незаконных рубок елей. При этом на базарах создали целое изобилие легальных хвойных деревьев. Об этом сообщили «Краснодарские известия».

- По одному факту нарушитель привлечен к административной ответственности. По другому – материалы направлены в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц. Их привлекут к предусмотренной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе минприроды Кубани.

Из-за того, что ели и сосны растут годами, даже два лесоруба могут нанести серьезный ущерб природе. Поэтому штрафы за погубленные деревья настолько высокие.

Заработать на хвойных точно не получится. Незаконная вырубка дерева обойдется в более 670 тысяч рублей.

- Задача человека — оставить дерево в покое, руководствуясь принципом невмешательства. Ему нужно дать возможность оставаться живым еще много десятилетий на своем месте, - рассказала замначальника отдела озеленения департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара Варвара Колесникова.

На территории Краснодарского края все зеленые насаждения, в том числе хвойные растения, охраняются краевым законом № 2695 «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае».