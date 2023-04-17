Порывистый ветер и +21 градус. По-весеннему теплую погоду на Кубани к концу недели перебьют дожди

В крае ожидается солнечная и ветреная погода Фото: Галина КОПЫЛОВА

По данным синоптиков, сегодня, 17 апреля, погода над территорией Кубани будут находиться преимущественно под влиянием периферии антициклона. Это значит, что на небе в такой ситуации будет переменная облачность, без осадков.

- Осадков 17 апреля в Краснодарском крае не ожидается. Лишь к вечеру местами в юго-восточных районах края пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Дискомфорт в понедельник внесет сильный северо-восточный ветер с порывами местами до 15-20 м/с, в Новороссийске 17-22 м/с, местами до 25 м/с.

- В течение суток 17 апреля в Новороссийске сохранится северо-восточный ветер 15-20 м/с, ночью и утром порывы 20-25 м/с. Высота волн 13-18 дм, днем 10-15 дм, - предупредили в МЦУ города-героя.

Температура воздуха днем в Краснодаре и крае поднимется до +20 градусов, в горах +17, на Черноморском побережье +21 градус.

18 апреля на Кубани будет еще теплее – воздух прогреется до 20-22 градусов. Но уже с 19 числа температура снова будет падать вниз. По-весеннему теплую погоду на Кубани к концу недели перебьют затяжные дожди. С 20 по 23 апреля столбики термометров днем будут держаться на отметках 15-16 градусов.