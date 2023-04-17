Митрополит Григорий посетил военный госпиталь Краснодара в Пасху

Фото: mitropoliakuban.ru

В праздник Святой Пасхи митрополит Екатеринодарский и Кубанскй Григорий посетил Краснодарский военный госпиталь Министерства обороны РФ. Владыка поздравил военнослужащих, участников специальной военной операции, находящихся на лечении, и подарил им пасхальные подарки.

- Митрополит Григорий пообщался с раненными солдатами, пожелал всем скорейшего выздоровления и победы. Он сказал, что в храмах епархии молятся за них. Владыка также поблагодарил медицинский персонал военного госпиталя за труды и заботы по лечению воинов, пожелал помощи Божией и подарил пасхальные подарки, - сообщили в Епархии.

Фото: mitropoliakuban.ru

Митрополита сопровождали руководитель отдела социального служения и благотворительности Екатеринодарской епархии протоиерей Димитрий Болтонов, сестры и братья милосердия Свято-Екатерининского кафедрального собора со своим духовником протоиереем Николаем Анисимовым, а также ответственный за больничное служение диакон Александр Алексеев.

- Владыка прошел по всем палатам отделений лечебного корпуса, поздравив раненных солдат с главным христианским праздником, и подарив им символы Пасхи – красные яйца и куличи. В коридорах звучали радостные приветствия – «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!», священники исполняли тропарь праздника, - сообщили в Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

Куличи, которые раздавал Митрополит, пожертвовали на благотворительной акции «Хвалите Господа добрыми делами». Акция проводилась совместно гимназией № 36, лицеем № 48, школой № 2, и техническим колледжем.

- Дети приносят куличи, делают открытки – делятся Пасхальной радостью с теми, кто лишен возможности прийти в храм. Куличей по итогам акции было собрано очень много, хватит всем – и бойцам в военном госпитале, и пациентам хосписа, и краевой детской больницы. Благодарим всех участников акции за помощь!» - рассказала старшая сестра милосердия Свято-Екатерининского кафедрального собора Татьяна Усачева.