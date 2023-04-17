«Запугивали должников и «обрывали» телефоны звонками». Микрофинансовые конторы Кубани оштрафовали на 1,8 млн рублей

Проверки в данном направлении продолжаются

Приставы пристально следят за микрофинансовыми организациями Кубани. Специалисты тщательно отрабатывают все жалобы на действия сотрудников кредитных контор при взыскании просроченной задолженности. В течение прошлого года за нарушения прав клиентов было составлено 54 протокола: должников запугивают или «обрывают» телефоны звонками. Общая сумма штрафов составила 1 млн 820 тысяч рублей.

- В первом квартале 2023 года составлено 14 протоколов об административных правонарушениях на 1 млн рублей. Основная масса нарушений – частые звонки должникам, превышающие установленные лимиты. Наказывали и за некорректные сообщения или за недостоверные сообщения о размере задолженности и последствиях ее невозврата, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы отмечают, что некоторые организации-нарушители не с первого раза воспринимают серьезность наказания рублем. К примеру, в отношении одного юридического лица составлено 10 административных протоколов. Итог – штраф на общую сумму в полмиллиона рублей. Другая организация в 2022 году привлекалась к ответственности трижды и вынуждена была заплатить за выявленные нарушения порядка 150 тысяч рублей.

Еще одна организация фигурирует в семи протоколах об административных правонарушениях, составленных в 2023 году. Пять из них уже рассмотрены, также назначены штрафы.

Приставы Кубани советуют при нарушении прав в подобных ситуациях сразу же обращаться в местные отделы УФССП.