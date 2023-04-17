Стало известно, сколько Сергей Галицкий заработал на продаже игроков за последний год

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Стоимость игроков футбольного клуба «Краснодар» составляет 75 млн. Это в два раза меньше, чем было в 2019-м. Тогда «быки» оценивались в 148,4 млн. По этому показателю они занимали второе место в премьер-лиге. А дороже стоили только футболисты петербургского «Зенита».

За четыре года ценник на игроков «Краснодара» обвалился в два раза. А команда Сергея Галицкого впервые за долгое время добилась положительного сальдо. За последний год она продала игроков на 10,56 млн, купила – на 8,90. Чистая прибыль составила 1,66 млн.

Для сравнения, в 2021-м «быки» ушли в минус на 36,94 млн. Тогда они продали игроков на 5,65, купили – на 42,59. Разница ощутима, не так ли?

Отметим, что основной доход Сергею Галицкого принес Масиэл Вандресон. Он покинул команду в декабре 2022-го. За него «быки» выручили 4,5 млн. Эти деньги заплатил бразильский «Интернасьонал», куда форвард ушел в аренду прошлой весной. Он покинул клуб вместе с другими легионерами, заморозив контракт с российской командой.