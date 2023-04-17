«Ты меня достала, тварь!». На видео в лифте Краснодара попал момент насилия матери над дочерью

Эта сцена попала на камеры в лифте. Фото: скриншот видео "Альфа-news"

Камеры видеонаблюдения в одной из многоэтажек Краснодара зафиксировали жестокое обращение матери с ее несовершеннолетней дочерью.

Отвратительная сцена разворачивается в лифте, как утверждают жильцы, по улице Круговой, 4 В, корпус 3. Женщина буквально вталкивает в открывшиеся двери девочку лет 13-ти. Затем хватает ее за волосы и бьет о зеркало в лифте.

- Посмотри, тварь, на кого ты похожа! Как ты меня достала! - цедит она сквозь зубы и продолжает оскорблять девочку.

Подросток пытается унять гнев женщины. Но только снова получает порцию тумаков.

- Эта женщина живет в нашем доме. Она в разводе, но воспитывает (если можно это назвать воспитанием) сына и дочь. Такие сцены - не редкость, и мы уже становились их свидетелями, - рассказывают соседи в надежде, что социальные службы обратят внимание на жестокость по отношению к детям.

Полиция Краснодара уже начала проверку.

- После публикации в СМИ нами инициировано проведение проверки по фактам, зафиксированным на видео. Будут обследованы условия проживания несовершеннолетней. С учетом наличия у нее следов телесных повреждений будет дана правовая оценка, - сообщил "КП"-Кубань" официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко.