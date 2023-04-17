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Спорт17 апреля 2023 8:45

Сергей Галицкий заработал пять миллионов евро за два месяца практически без вложений. Узнали подробности

Сергей Галицкий заработал пять миллионов евро за два месяца на продаже игрока
Алексей ГУК
Фото пресс-службы ФК Краснодар

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. Он не скрывал, что «Краснодар» для него – хобби. Но мало кто знает, как бизнесмен выручил миллионы евро на футболе.

В 2011-м «Краснодар» подписал контракт с Шамилем Лахияловым. В конце 2010-го форвард остался без команды. Он ушел из грозненского «Терека». А уже первого января заключил контракт с «быками». Он поставил подпись под контрактом на 2,5 года. Но не провел ни одного матча в черно-зеленой футболке.

Уже первого марта нападающий перешел в «Анжи». Он стал одной из первых звезд, которые переехали в Махачкалу для создания топ-клуба. Ранее они уже подписали Роберто Карлоса. А Шамиль вернулся на родину как звездный воспитанник школы «Анжи».

Официально сумма трансфера не называлась. Но портал Transfermarkt оценил его в пять миллионов евро. Так за два месяца Сергей Галицкий выручил более 4,5 млн. По разным данным, от 200 до 350 тысяч он потратил на зарплату футболиста и часть – на сборы. Их Шамиль Лахиялов провел с «быками» в Турции.

Эта продажа остается самой выгодной в истории черно-зеленых даже спустя десять лет.

Спорт: ФУТБОЛ