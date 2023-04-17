Продавал квартиры на 13 и 15 этажах в девятиэтажке. Мошенника осудили на год за махинации с несуществующим жильем в Сочи

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Сочи огласил приговор в отношении Сергея Шерстянникова, признанного виновным по статье “Мошенничество”. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина в 2015 году продавал несуществующие квартиры. По данным следствия, он являлся генеральным директором компании по недвижимости. Сергей Шерстянников заключил с гражданином договоры на покупку квартир в многоквартирном жилом доме в Хостинском районе Сочи.

- Подсудимый получил по указанным договорам денежные средства в общей сумме 17 300 000 рублей, при этом осознавая, что взятые на себя обязательства не исполнит, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

По факту данных квартир не существовало. Дом был девятиэтажный, а недвижимости Шерстянников продал на 13-ом и 15-ом этажах.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд признал Сергея Шерстянникова винованым.

Однако у виновного на иждивении несовершеннолетний ребенок. К тому же, Шерстянников частично возместил ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили один год тюрьмы в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Судом с подсудимого взыскана полная сумма материального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил.