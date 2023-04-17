Магнитит удачу. Купюры номиналом 500 рублей продают за 100 тысяч в Краснодарском крае

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Необычный лот появился на сервисе объявлений. Это 500-рублевая купюра. Внешне она не отличается от тысяч других, выпущенных в обращение. Исключение – номер банкноты. Это шесть семерок.

По словам владельца, аналогов у купюры нет. Это эксклюзив. Расстаться с банкнотой владелец готов за круглую сумму – 100 тысяч рублей, то есть в 200 раз больше номинала.

Объявление появилось на сервисе четыре дня назад – 13 апреля. За это время его посмотрели сотни человек. Но пока никто не решился на покупку.

При этом владелец отмечает магические свойства купюры. Он утверждает, что она магнитит удачу. И подойдет для суеверных людей.

Отмечается, что состояние банкноту практически идеальное. Она давно выведена из оборота. Неизвестно, что заставило владельца продать купюры.

Также автор готов на все проверки. Он согласен даже на посещение офиса любого банка. Все, чтобы доказать подлинность банкноты.