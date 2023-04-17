Все отрицал. Мужчина, развративший 9-летнюю племянницу, настаивает на своей невиновности

Мужчина даже после приговора продолжает настаивать на невиновности.

На Кубани педофил, получивший срок за растление своей 9-летней племянницы, не смог обжаловать приговор. Как писала KP.RU, 59-летний житель кубанской станицы стал фигурантом уголовного дела по «нехорошей статье» в сентябре 2021 года. Тогда стало известно, что он приставал к своей племяннице. Жуткую историю правоохранителям рассказала мама ребенка. По ее словам, дядя приставал к девочке, которой на тот момент не было еще и 10 лет! Причем сама девочка сначала не рассказывала матери о произошедшем - боялась. Но позже все-таки во всем призналась.

Уже на следующий день после того, как женщина написала заявление, сотрудники в погонах пришли к мужчине домой, задали несколько вопросов, после чего забрали в отдел для разбирательств. Как сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю, в отношении жителя станицы возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение в «Насильственных действиях сексуального характера» в отношении ребенка, который не достиг 14 лет.

Как удалось узнать KP.RU, после рассмотрения дела в суде мужчину признали виновным в преступлении. Хотя он сам отнекивался, уверяя, что он ничего плохого ребенку не делал. Тем не менее доказательства говорили об обратном.

- Педофила приговорили к 12 годам тюрьмы. Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима, - сообщили в суде.

Всеми силами он пытался обжаловать свой приговор. В апелляционной жалобе он заявил, что считает себя полностью невиновным, и потребовал отменить суровое наказание. Однако сделать этого не смог.

Приговор вступил в законную силу. Однако даже спустя полгода мужчина продолжает настаивать на своей невиновности. Он надеется на пересмотр дела.

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