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17 апреля 2023 11:25

Все отрицал. Мужчина, развративший 9-летнюю племянницу, настаивает на своей невиновности

На Кубани педофил, получивший срок за растление своей 9-летней племянницы, не смог обжаловать приговор
Мирослава ЧЕРНАЯ
Мужчина даже после приговора продолжает настаивать на невиновности.

Мужчина даже после приговора продолжает настаивать на невиновности.

На Кубани педофил, получивший срок за растление своей 9-летней племянницы, не смог обжаловать приговор. Как писала KP.RU, 59-летний житель кубанской станицы стал фигурантом уголовного дела по «нехорошей статье» в сентябре 2021 года. Тогда стало известно, что он приставал к своей племяннице. Жуткую историю правоохранителям рассказала мама ребенка. По ее словам, дядя приставал к девочке, которой на тот момент не было еще и 10 лет! Причем сама девочка сначала не рассказывала матери о произошедшем - боялась. Но позже все-таки во всем призналась.

Уже на следующий день после того, как женщина написала заявление, сотрудники в погонах пришли к мужчине домой, задали несколько вопросов, после чего забрали в отдел для разбирательств. Как сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю, в отношении жителя станицы возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение в «Насильственных действиях сексуального характера» в отношении ребенка, который не достиг 14 лет.

Как удалось узнать KP.RU, после рассмотрения дела в суде мужчину признали виновным в преступлении. Хотя он сам отнекивался, уверяя, что он ничего плохого ребенку не делал. Тем не менее доказательства говорили об обратном.

- Педофила приговорили к 12 годам тюрьмы. Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима, - сообщили в суде.

Всеми силами он пытался обжаловать свой приговор. В апелляционной жалобе он заявил, что считает себя полностью невиновным, и потребовал отменить суровое наказание. Однако сделать этого не смог.

Приговор вступил в законную силу. Однако даже спустя полгода мужчина продолжает настаивать на своей невиновности. Он надеется на пересмотр дела.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В кубанской станице задержали мужчину за развращение 9-летней племянницы

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