Космос под ногами. В Краснодаре покажут фильм «Меня приводит в движение свет»

В Краснодаре покажут фильм «Меня приводит в движение свет» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильм «Меня приводит в движение свет» – это уникальная работа российского кинорежиссера-документалиста Светланы Быченко. На ее счету десятки успешных проектов, которые выходят на экраны кинотеатров с 1996 года.

Последней работой Светланы стал фильм, оригинальное название которого A lumine motus. В кинотеатрах же его покажут под названием «Меня приводит в движение свет». Работа была снята еще в 2022 году, но премьеру назначили на апрель 2023 года.

Во время просмотра этого кино, вы совершите некое путешествие в космос, но не в тот, что находится высоко в небе. Вы увидите то, что скрыто в лесной глуши под ногами. Этот микрокосмос можно заметить и прочувствовать только находясь наедине с природой.

В основе сюжета – жизнь растений и насекомых. Их чувства, мысли, эмоции и даже борьба за выживание. Смотря фильм становится понятно, что все существа, которые проходят цикл от рождения до смерти, являются невероятными. Даже у крошечного муравья есть свой, очень особенный характер, а его жизнь так же как и наша, наполнена различными событиями. Длительность путешествия в мир цветов и насекомых составит 1 час 9 минут.

В Краснодаре фильм «Меня приводит в движение свет» можно будет посмотреть всего одни раз. Сеанс пройдет в субботу, 22 апреля. Он состоится в кинотеатре ТРЦ «OZ Молл».

Купить билет на фильм можно за 350 – 380 рублей.