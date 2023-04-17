Остался без работы. Что стало с первым самолетом Сергея Галицкого

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий остался без самолета. Его элитный бизнес-джет «застрял» в Великобритании. Уже год он простаивает в аэропорту Фарнборо. Это воздушная гавань в 40 милях от Лондона. Здесь снимался фильм о Джеймсе Бонде «Квант Милосердия».

Ранее Соединенное королевство закрыло воздушное пространство для самолетов, которые имеют отношение к России. Так Gulfstream G650 лишился возможности вернуться в Краснодаре.

Напомним, что бизнес-джет рассчитан на 18 человек. Без заправки он пролетает до 13 тысяч км. Его крейсерская скорость – 982 км/ч.

Бизнесмен приобрел лайнер в 2017. Он заказал уникальную версию самолета. Получил его предприниматель через год – в 2018-м.

Так Сергей Галицкий обновил авиапарк. Его первым самолетом был Bombardier Challenger 605. Он считался мечтой российских олигархов. Они арендовали бизнес-джет за десятки тысяч долларов. Каждый час полета обходился пассажирам минимум в пять тысяч евро.

Сергей Галицкий лайнер не арендовал. Он приобрел одну из последних версий канадского самолета. Его отличала ширина – 2,49 метра – и высота – 1,85. Лайнер не имел аналогов в классе. Он вмещал до 19 лет, развивал скорость до 870 км/ч и пролетал до 7500 км.

Считалось, что лайнер идеально подходил для бизнеса. Его отличала повышенная шумоизоляция. Она не мешала деловым переговорам прямо на борту.

Сергей Галицкий приобрел одну из последних версий лайнера – CL-600-2B16. Его отличали увеличенные окна для пассажиров и круглый хвост.

Известно, что бизнесмен продал судно после покупки Gulfstream G650. По данным зарубежных медиа, это случилось в 2018-м. В том же году лайнер совершил последний перелет – из немецкого Нюрнберга в швейцарский Цюрих. Он пробыл в воздухе меньше часа и стоянку больше не покидал.