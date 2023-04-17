Труба может рухнуть на дом. На Кубани эвакуируют многоэтажку из-за лопнувшей конструкции высотой 44 метра

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В станице Ленинградской Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за ЧП. Там огромная труба центральной котельной в любой момент может рухнуть на жилой дом. На место выехали представители администрации и экстренные службы.

- В станице Ленинградской повреждена труба центральной котельной. Конструкция высотой 44 метра лопнула. Причины пока неизвестны. Существует реальная угроза ее обрушения, - сообщил в соцсетях глава Ленинградского района Юрий Шулико.

В настоящее время началась эвакуация дома. Весь периметр вблизи объекта перекрыли.

- На месте работают аварийные бригады. Выехал на место. О ситуации буду информировать. Сейчас проводим эвакуацию жителей 80-квартирного дома, - добавил глава района.

Людей определят в пункты временного размещения. Власти пообещали всех обеспечить питание. В дом жильцы смогут вернуться только после ликвидации реальной угрозы дому.

- На месте проведут комплекс аварийно-восстановительных работ. Сейчас ищем технику, чтобы оперативно приступить к работам, - отметил Шулико.