Буду примером для всех: герой СВО вернулся домой с медалью «За отвагу» и теперь играет в хоккей на протезе

Сергей Михайлов играет в хоккей с детства. Фото: личный архив

Сергей Михайлов играет в хоккей с пяти лет. Во взрослом возрасте клюшку и коньки 29-летний новороссиец не забросил, стал играть за любительские команды. Лучший нападающий команды «Шторм» в прошлом году ушел на СВО.

- Я после службы в армии служил по контракту, не смог остаться в стороне, это мой долг как гражданина страны, - рассказывает боец.

В одном из боев мужчина был сильно ранен. Вражеской миной ему оторвало полноги.

- Был взрыв, человек восемь ранило сразу же. Мне осколком ногу просто срубило. Сам себе наложил жгут, из-за этого только и выжил, - вспоминает боец.

Первой мыслью в госпитале была одна – как теперь играть в любимую игру. Но восстановившись, Сергей вновь вернулся на лед. Сначала даже не мог стоять на коньках, но шаг за шагом шел к цели.

- Встал на коньки заново, как в пять-шесть лет встают дети, – те же ощущения, - говорит спортсмен.

На днях он с протезом зажигал с клюшкой в рука в товарищеском матче в поддержку вооруженных сил РФ «Своих не бросаем». Все навыки вернулись. Не зря в прошло году его признавали лучшим нападающим, снайпером и бомбардиром команды. Но двигаться в обычном протезе, конечно, очень сложно.

- Нога не слушается, приходится только на левую опираться. У меня протез для ходьбы, а не для катания на коньках. Он не движется, где стопа, менее функционален, но я уже начинаю «елочкой» двигаться, задом, и «кораблик» уже получается, - говорит Сергей.

Боец, получивший за отличное выполнение боевых задач на СВО медаль «За Отвагу», планирует и дальше заниматься спортом. Но для комфорта ему нужен специальный протез.

- Самое главное - не терять мотивацию заниматься спортом. Я планирую лет до 70 в хоккей играть. Примером буду для всех, - планирует участник СВО.

Чтобы помочь Сергею с покупкой дорогостоящего протеза, можно связаться по номеру +7 918 093-16-16.