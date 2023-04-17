Знамя героев вышивают в Краснодаре впервые
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Краснодаре вручную вышивают имена ветеранов Великой Отечественной войны для Знамени героев. Из-под иголок волонтеров появляются фамилии и годы жизни тех, кто отдал свое здоровье и жизнь для Победы.
В акции могли принять все желающие. На специальном сайте потомки фронтовиков оставляли данные своих героев. А после мастерицы принялись за кропотливое дело. На лоскутках красной ткани они золотыми нитками выводят имена солдат и офицеров Красной армии.
Волонтеры принялись за кропотливую работу.
Фото: Виталий ТИМКИВ
- Создают полотно краснодарцы, волонтеры, руководители и участники клубов декоративно-прикладного искусства муниципальных учреждений культуры. Пункты по вышивке лоскутов начали работу с 10 апреля, - рассказали в пресс-службе администрации города.
Всего для создания Знамени героев прислали более 1500 имен. После того, как вышивку завершат, кусочки объединят в одно полотнище. Его торжественно пронесут добровольцы по главным улицам Краснодара с составе Бессмертного полка.
Лоскутки с именами фронтовиков соединят в одно Знамя.
Подобная акция в региональном центре проходит впервые. Она посвящена двум значимым датам - 80-летию освобождения Краснодара и Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.