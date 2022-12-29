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Общество29 декабря 2022 20:10

На Крымском мосту перед Новым годом образовалась многокилометровая пробка

Машины стоят в очереди с самого утра
Мария ЧАЛАЯ
На Крымском мосту образовалась многокилометровая пробка. Фото: скриншот видео.

На Крымском мосту образовалась многокилометровая пробка. Фото: скриншот видео.

На Крымском мосту перед Новым годом образовалась многокилометровая пробка. Машины стоят в очереди много часов и не могут проехать.

- Пробка на Крымском мосту образовалась еще утром 29 декабря. Водители ждут, когда их автомобили досмотрят. Проверка происходит с помощью рентгена, - сообщили участники столпотворения.

Люди уточняют, что в преддверии праздников количество желающих отдохнуть в Крыму резко увеличилось.

- Еще неделю назад мы проезжали этот участок за час. Сегодня приходится стоять целый день. Понадобилось 6 часов, чтобы преодолеть 1 километр пути, - рассказала местная жительница.

При этом власти Краснодарского края сообщали, что перед Новым годом ситуация на подъезде к Крымскому мосту может сильно ухудшиться.

Ожидается, что из-за роста трафика дорога будет в заторах вплоть до 9 января.

Кроме того, водителей просят заложить время на прохождение обязательного досмотра.

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