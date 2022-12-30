Интерьер из драгоценных металлов и сотни ювелирных изделий. Золотая кладовая открылась в Адыгее

В Золотой кладовой выставлена новая экспозиция Аси Еутых. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Золотая кладовая мастера-ювелира Адыгеи Аси Еутых открылась на территории горпарка Майкопа. Огромную выставочную зону создавали на протяжении 10 лет. Накануне Нового года для посещения двери распахнула персональная выставка народной художницы - «Золотой трон царицы амазонок». Ленточку перерезал на входе президент республики Мурат Кумпилов.

Работы автора выставлены в специальном порядке для того, чтобы посетители испытали особые эмоции. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

- Сегодняшнее событие – это один из важных шагов по развитию культурного пространства республики. Уверен, Золотая кладовая станет популярной площадкой для межкультурного диалога и, конечно, знакомства с Вашим творчеством. Оно уникально. Созданные Вами изделия восхищают своей красотой, искусностью и поистине являются культурным наследием, помогают познавать и сохранять древнюю историю Адыгеи. За каждой работой – большой труд и тысячелетняя история адыгов, которые рождают новые произведения искусства, где живет душа нашего древнего народа, – отметил работы автора глава республики Мурат Кумпилов.

Здание Золотой кладовой имеет три этажа. Все вокруг продумано до мелочей: это и капители, венчающие золоченые колонны с античной лепниной, и потолок с потайным лабиринтом и крупным рубином в центре. Только на создание потолка ушло около 1,5 лет. На верхние этажи ведет лестница с мозаичным орнаментом в технике древней Майкопской культуры.

В изделиях художница использует традиционный звериный стиль. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Весь декор Ася Еутых изготавливала сама. В своих работах она полностью отражает адыгскую культуру. Также автор использует животный стиль. Если присмотреться к декору, то можно увидеть различных животных. В здание сокрыты барсы, птицы, белки и быки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань» новая экспозиция автора представлена в 10 витринах, расположенных в специальном порядке. Это выполнено для того, чтобы посетители испытали особые эмоции, придя на выставку.

Все изделия Ася Еутых создает сама. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Кроме того, в Золотой кладовой можно также приобрести работы художницы. Перед каждым Новым годом Ася Еутых традиционно изготавливает изделия с символами предстоящего года. В этот раз из «адыгейского» золота каждый желающий может приобрести подвеску в виде зайчика.

- Это один из самых масштабных моих проектов, воплотить в жизнь который я мечтала давно. В результате создан музей, где живут все виды искусства. Здесь не должно быть споров разных культур. В Золотой кладовой будут царить муза, гармония и красота – они понятны всем, – поделилась народная художница Ася Еутых.

В изделиях художницы отражается адыгская культура. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

СПРАВКА КП

Ася Еутых - известная золотошвея, ювелир и оружейник Адыгеи. В этом году народная художница отметила свой 60-ый юбилей.

Золотая кладовая Аси Еутых не имеет аналогов на Юге России. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Ювелирные изделия автора, выполненные в стиле майкопской культуры, украшают коллекции именитых ценителей прекрасного: короля Иордании Хусейна, Вагита Алекперова, Юрия Лужкова. Ритон ее работы (царский рог для питья) хранится и у Владимира Путина. Произведения Аси Еутых, выполненные в технике литья, гравировки и позолоты содержатся в фондах Эрмитажа и в Государственном историческом музее Москвы.