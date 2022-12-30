Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика будут закрыты до 8 января

Фото: t.me/SouthAirports

Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика снова продлен.

- Ограничения будут действовать до 03:45 часов 8 января 2023 года, - сообщили в Росавиации.

Кроме этого, закрытыми остаются аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме в качестве южного хаба. Жители и гости Краснодара, Анапы и Геленджика также смогут добраться в пункты назначения через ближайшие аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний. В авиакомпании также следует обращаться и по вопросам обмена и возврата авиабилетов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Все желающие могут снова погрузиться в атмосферу путешествия на самолете, совершив полет без взлета и посадки.