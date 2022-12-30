Подарил стол для тенниса и ракетку китайского чемпиона. Премьер-министр РФ сыграл партию с 10-летним мальчиком из Краснодарского края

Михаил Мишустин исполнил желание десятилетнего Рамина Павленко

10-летний Рамин из Краснодарского края просил у Деда Мороза настольный теннис. Открытку с письмом для волшебника выбрал премьер-министр России Михаил Мишустин во время акции «Елка желаний».

Глава кабмина не просто исполнил мечту ребенка, он пригласил семью в гости и сыграл с мальчиком партию на новом спортинвентаре. Оказалось, что политик тоже очень любит этот вид спорта. К подарку Мишустин приложил еще и ракетку от четырехкратного чемпиона мира из Китая Фань Чжэньдуна.

- Это стол тебе и всей твоей семье, чтобы ты смог играть. Он всепогодный, его дождик не разобьет. А это ракетка китайского чемпиона мира Фань Чжэньдуна. Говорят, что она очень хорошая, - сказал на встрече с Рамином глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Пробная игра завершилась в пользу школьника, чем восхитился премьер-министр.

10-летний Рамин Павленко из Краснодарского края живет с двумя сестрами и братом. Мальчик занимается плаванием, дартсом и теннисом. В гости к председателю правительства Рамин приехал со всей семьей.

За чашкой чая Михаил Мишустин расспросил ребят о любимых занятиях. Иванна хочет завести себе попугайчика, а также увлекается ветеринарией и рисованием. В семье живут несколько собак-дворняжек, что понравилось политику.

- Дворняжки - самые лучшие собаки. Преданные, добрые, - оценил он.

Брат Рамина Артем Павленко показал несколько рисунков, заслужив похвалу Мишустина: «Ты не просто рисуешь, а еще рисунки отправляешь нашим ребятам, которые участвуют в специальной военной операции. Молодец! Поддерживаешь ребят наших!»

Еще одна сестра мальчика, Анастасия, увлекается рукоделием. Ей глава правительства подарил набор бисероплетения.

Общение прошло в спокойной теплой атмосфере. Все члены семьи получили новогодние подарки от председателя правительства: краски, электронную книгу и набор для рукоделия.

В этом году благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля. Все желающие могут исполнить новогодние мечты детей-сирот, детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, ребят из семей с низким доходом, а также детей военнослужащих и участников СВО.

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