Вереница машин становится длиннее

Перед Новым годом многие рванули на отдых в Крым. Из-за большого турпотока и тщательной проверки безопасности перед Крымским мостом выросла пробка в три километра. Люди ожидают проезда по 6-8 часов, здесь осматривают каждое авто.

Как сообщили в оперштабе, своей очереди, по данным на утро 30 декабря, ждут около 1200 машин.

- Водителям стоит учитывать, что количество транспорта увеличилось. По состоянию на 8 утра пробка растянулась на три километра. Проезд займет несколько часов, - сообщили в оперштабе.

При планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников водителям посоветовали учитывать этот фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами. Сейчас в Крым можно попасть через Ростов и далее – новые регионы России.

Напомним, пробки начались еще со вчерашнего вечера. В соцсетях сообщают, что по выделенной полосе пропускают только военную технику и пассажирские автобусы. Ожидается, что из-за роста трафика дорога будет в заторах вплоть до 9 января.

Действующие решения и меры введены на период ремонта моста. На сайте Министерства транспорта России собраны все альтернативные маршруты, информация о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта.