Тушил огонь и катался на пожарной машине. Мечту 6-летнего мальчика исполнили в МЧС Адыгеи

Женя почувствовал себя настоящим пожарным. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Адыгее 6-летний Женя всегда с восхищением смотрел на пожарных и хотел побыть на их месте. В канун Нового года мама мальчика отправила письмо в часть. Она рассказала, как сильно ее сын хотел бы посетить пожарную часть. Спасатели получили письмо и помогли осуществить заветную мечту ребенка.

Огнеборцы поприветствовали мальчишку и пожали ему руку. Он улыбался, познакомившись вживую с людьми, которых считает своими героями.

Огнеборцы поприветствовали юного мальчишку и пожали ему руку. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

- Юному Евгению первым делом показали пункт связи, именно там принимают звонки о возгорании. Затем ему продемонстрировали гараж, где дежурит пожарная техника, - рассказали в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Мальчик с искренним любопытством слушал истории спасателей и разглядывал спецоборудование. На него надели каску, а также дали в руки гидрошланг. Женя попробовал себя в роли тушителя огня.

- Я не забуду этот день никогда!, - восхищался маленький Женя.

И, конечно, самым главным моментом стала возможность сесть в кабину пожарного автомобиля.Глаза Жени в этот момент сияли и он ощутил себя настоящим супергероем!

Самым главным моментом стала возможность сесть в кабину пожарного автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

А чтобы эта экскурсия и вправду навсегда запечатлелась в памяти мальчика, ему не только сделали памятные фотографии, но и вручили подарок.

Этот день навсегда останется в памяти Жени. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», спасатели поздравили Женю с наступающим Новым годом. Теперь у него есть игрушечный пожарный автомобиль, а также целый набор праздничных сладостей.