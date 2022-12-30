«Это двоечник с большой дороги, а не Дед Мороз!». Детский утренник в Майкопе закончился скандалом, когда на сцену вышел дядька в трико

Позже к детям он вышел в шубе. Фото: детсад №9 в Майкопе

К новогоднему утреннику в детском саду №9 в Майкопе готовились, как всегда, заранее. Пели песни, разучивали свои роли. Недостатка в волках, лисах, зайцах и, разумеется, снежинках не было. 28 декабря все они расселись по своим местам, чтобы показать родителям, чему научились за это время.

Но как только на сцену вышел Дед Мороз, у всех в зрительном зале случился конфуз.

- Дети вообще-то ждали чуда, а не этот суррогат в костюме Деда Мороза с большой дороги, - разводили руками родители.

Мужчина в трениках и с очевидной даже младенцу накладной бородой делал неловкие попытки играть свою роль.

- И не важно, чем я занят, если я не стану таять..., - произнес он свою речь, потом заглянул в телефон. Но сбился и вовсе сел.

Кто-то из родителей не выключил камеру мобильного телефона, когда утренник пошел не по плану. А позже поделился видео в Сети. На воспитателей детсада обрушились с критикой. Так, что заведующей даже пришлось писать объяснительную в комитет образования города.

- Объясняю ситуацию. Этот спектакль мы играем уже два года. Сценарий брали из интернета, где педагоги обычно делятся такими разработками. Все было хорошо и все были довольны. Но у нас заболел наш Дед Мороз, и родительский комитет нашел ему замену из числа чьих-то отцов. В итоге, соглашусь, все выглядело непрофессионально, - рассказала "КП"-Кубань" заведующая детсадом. - Но он был трезвым и адекватным, а на утреннике, видимо, растерялся, начал заглядывать в шпаргалки. И это только добавило неловкости.

Оказывается, короткие треники, шляпа и накладная борода - часть сценария.

- Баба Яга отправляет его на юг таять, потому такой костюм...Но потом он выходит в своем привычном образе - в шубе, шапке и тд. Просто это видео показывает только часть праздника, конечно, неудачную его часть. Потом он освоился и прекрасно общался с детьми, - продолжает педагог.

В детсаду искренне огорчены резонансом вокруг истории с утренником и обещают тщательнее подходить к "кастингу" Дед Морозов в будущем.