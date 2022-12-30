Чуть не родила за рулем. Полицейские помогли женщине, у которой в дороге начались схватки

Из роддома маму с малышкой также встречали гаишники

Настоящее чудо случается не только в новогоднюю ночь, но и в предпраздничные дни. Так, в Сочи к инспекторам дорожно-патрульной службы, которые находились на маршруте патрулирования в районе санатория «Известия», подъехал автомобиль. За рулем иномарки была женщина. Она сообщила правоохранителям о том, что у нее начались схватки. Девушке была необходима срочная медицинская помощь.

Старший лейтенант полиции Виктор Шарап и капитан Арут Кешищян быстро сориентировались. Они пересадили роженицу в патрульный автомобиль. Минуя пробки, правоохранители с сиреной доставили женщину в родильный дом.

Девушку уже на месте ждали медики. Ее быстро положили на носилки и отнесли в родильное отдельное.

- Ребята помогли, спасибо им большое за это! Довезли с мигалками, без пробок. Все здорово, - с улыбкой на лице благодарил отец новорожденной Михаил Васильев.

Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских здоровью матери и ее новорожденной дочери ничего не угрожает.

В день выписки на пороге роддома счастливую маму и дочку-красавицу встречали госавтоинспекторы. Они поздравили семью с новорожденной и подарили автокресло, пожелав здоровья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути.