Игры, мастер-классы и песни с хороводами: Афиша мероприятий парков Краснодара на новогодние праздники

Для жителей и гостей Краснодара подготовили праздничные мероприятия в городских парках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Считанные дни остаются до Нового года и продолжительных праздничных каникул. Многие уже сейчас задумываются, чем заняться в предстоящие длинные выходные. Жителям и гостям Краснодара заскучать на новогодних праздниках точно не придется. В городе подготовили программу мероприятий в городских парках, которые порадуют как детей, так и взрослых.

Городской сад

Так, в Городском саду праздновать наступающий Новый год начнут 31 декабря. В 15:00 здесь состоится танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста «Приглашение к танцу». Мероприятие также организуют 2, 3 и 4 января, время и место встречи не изменится.

2 января в Городском саду в 12:00 организуют игровую программу для детей «Загадаем счастье в Новый год», 3 января – мероприятие для ребят «Праздник родом из детства» в 12:00. А 4 января юных жителей и гостей Краснодара приглашают посетить в 12:00 программу «Возле елки нашей мы поем и пляшем!».

Чистяковская роща

Праздновать наступивший Новый год в Чистяковской Роще продолжат 2 января. Здесь состоится детский утренник «С Новым годом! С Новым годом! С елкой, песней, хороводом». 3 января для ребят проведут новогодний квест «В поисках Деда Мороза», 4 января – игровую программу «Маскарад у новогодней елки». А 5 января для детей организуют игры и хороводы «Путешествие по новогодним сказкам со Снегурочкой». Начало всех мероприятий – в 12:00.

Солнечный остров

В парке «Солнечный остров» новогодняя программа стартует 31 декабря. В последний день 2022 года здесь организуют литературно-музыкальную гостиную «Два мороза». Начало – в 10:00.

В это же время 3 января в парке пройдет литературно-музыкальную гостиная «Мороз Иванович». В 12:00 детей приглашают на мастер-класс по изготовлению праздничной гирлянды. А в 14:00 для семей покажут концертную программу «Время новогодних чудес».

4 января состоится литературно-музыкальная гостиная «12 месяцев», начало – в 10:00. А в 12:00 юных жителей и гостей города приглашают на новогодний утренник «Матрешка в гостях у Деда Мороза».

5 января в парке «Солнечный остров» в 10:00 приглашают посетить литературно-музыкальную гостиную «Хлопушки с сюрпризами», а в 12:00 – детскую игровую программу «Зима-красавица всем деткам нравится!»

Парк Победы

В Парке Победы также подготовили праздничную программу на предстоящие новогодние каникулы. Так, 2 января в 14:00 здесь состоится концерт исполнителей и творческих коллективов Краснодара «Новый год начнем с красивой песни!». 3 января детей приглашают поучаствовать в развлекательной программе «Собирает праздник в Новый год всех детей в огромный хоровод!», начало – в 12:00.

4 января ребята смогут посетить в Парке Победы мастер-класс по изготовлению праздничной открытки. Создавать ее участники начнут в 13:00. А 5 января для детей подготовят программу-квест «Приключения у новогодней елки», начало – в 13:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, куда сходить с детьми на новогодних каникулах в Краснодаре. В краевом центре подготовили праздничные экскурсии, концерты и спектакли.