Машины стоят в очереди по 6-8 часов

Перед Крымским мостом образовались многокилометровые заторы. Утром 30 декабря там насчитывалось около 1200 машин. В Минтрансе пояснили, что возрос турпоток, а вместе с этим увеличилось время досмотра авто: в том числе из-за количества перевозимого в них багажа.

- Увеличили количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым, - сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В ведомстве добавили, что эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра и обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.

Водителей попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и важности выполняемых мероприятий досмотра.

Ранее сообщалось, что перед мостом из-за увеличившегося турпотока перед новогодними праздниками образовалась многокилометровая пробка. На утро 30 декабря в ожидании проезда стояли 1200 машин. Перед въездом на Крымский мост организовали пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди на проезд и досмотр. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты.

На подъезде открыли пункт обогрева

Силовики также прокомментировали заторы перед Крымским мостом. Они отметили, что пропускной режим – плановый. Он был введен в связи с ремонтом путепровода.

- В связи с появлением фейковой и недостоверной информации в сети интернет о работе керченской переправы и пропускного режима проезда по Крымскому мосту рекомендуем водителям ориентироваться только на официальные источники информации, а также погодные условия при планировании поездок на полуостров, выборе альтернативного маршрута во избежание длительного ожидания и пробок в период новогодних праздников, - добавили в УФСБ России по Краснодарскому краю.