Избивали девушек и заставляли работать: Сутенера и его 14 помощников задержали за организацию борделя в Краснодаре

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В Краснодаре закрыли мужской клуб «Эгоист», который находится неподалеку от центра города. А его собственника и 14 помощников задержали. Всех подозревают в организации проституции.

Ночной клуб посещали в основном только мужчины. В открытых источниках посетители комментируют, что заведение славилось красивыми стриптизершами с точеными фигурами. Каждая из них могла за дополнительную плату станцевать рядом со столиком. Позже выяснилось, что не только станцевать. Девушек заставляли соглашаться на интимные отношения с гостями, а процент заработанных денег отдавать владельцу клуба.

Известно, что собственник клуба – 51-летний Александр Соболев. Он строил бизнес с 2009 года. Проверки заведения длились два года. Периодически двери ночного заведения были закрыты. И вот в этом году силовикам удалось найти доказательства противоправной деятельности. Перед Новым годом всю банду задержали, а притон закрыли.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность преступного сообщества, действовавшего в Краснодаре. Задержаны 51-летний лидер криминальной организации и его 14 соучастников, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В ведомстве добавили, что, согласно отведенным ролям, помощники директора заведения вовлекали девушек в занятие проституцией с применением насилия: избивали и заставляли работать.

Следователи краевого МВД расследуют уголовное дело по трем статьям: вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией и организация преступного сообщества.