Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 13 января Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 13 января. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, в связи с продлением режима оперативные спасательные службы и медучреждения муниципалитета продолжат работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей, как и прежде, усилены патруль и досмотр проезжающих в муниципалитете машин.

Продолжат работу в режиме повышенной готовности и оперативные службы, которые проверяют социальные учреждения и объекты инфраструктуры. При действии желтого уровня террористической опасности в муниципалитете усилен контроль и за соблюдением миграционного законодательства.

Напомним, желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края ввели 8 октября после ЧП на Крымском мосту. Из-за подрыва грузовика произошел пожар. Пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного состава, которые проезжали в направлении Крыма. Во время ЧП на мосту обрушились две полосы автомобильного полотна. Жертвами происшествия тогда стали четыре человека.

После ЧП на Крымском мосту губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение ввести желтый уровень террористической опасности в Темрюкском районе. Меры безопасности в муниципалитете усилили по решению Антитеррористической комиссии в регионе и рекомендациям Национального антитеррористического комитета.