Бывший тренер ФК «Сочи» раскрыл детали личного разговора с Сергеем Галицким

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Вадим Гаранин – самый загадочный тренер в русском футболе. Еще полгода о нем знали единицы. Он рулил «Енисеем». Его команда билась за путевку в премьер-лигу, выходила в полуфинал Кубка России, но провалила концовку сезона. Красноярцы остались без титула и места в РПЛ.

Тренер избегал внимания СМИ. Он не давал интервью и скрывал переезд на юг. Его позвали в «Сочи». «Барсы» впервые в истории взяли серебро премьер-лиги, а Владимир Федотов уехал на повышение в Москву – в ЦСКА.

Так Вадим Гаранин стал старшим тренером «Сочи». Приставку «главный» не получил из-за отсутствия лицензии. Она ушла Александру Точилину. Он посещал пресс-конференции и занимал бровку во время матчей.

Только задержаться на юге у Гаранина не вышло. «Сочи» провалил старт сезона, рухнул во вторую половину таблицы, а СМИ отправили Вадима в отставку. Президент клуба, Борис Ротенберг, информацию опровергал, но спустя месяц – в декабре – тренер оставил пост. А его место занял Курбан Бердыев.

Так Гаранин остался без работы, но получил неожиданную поддержку – от Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара» набрал тренера и предложил ему место.

- Общался с Сергеем Николаевичем Галицким, но речь шла не о первой команде. Не стану скрывать. Очень приятно, что такой человек сам позвонил, уделил время для разговора. Однако в данный момент склоняюсь к другому варианту, – признался мужчина в интервью «Матч ТВ».

Не исключено, что Сергей Галицкий предложил Вадиму Гаранину работу во второй команде «Краснодара». Бизнесмен эту информацию никак не комментировал. Зато СМИ уже назначили на эту должность Александра Сторожука – главного тренера «Краснодара».