Звезду «Краснодара» ждут в европейском топ-клубе

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Чемпионат Нидерландов – кузница кадров для топ-клубов. Ежегодно местные команды продают игроков на сотни миллионов евро. Через Эредивизи – местную лигу – проходят десятки будущих звезд.

Последний пример – Коди Гакпо. Полузащитник сборной Нидерландов зажигал в чемпионате страны, искрил на мундиале в Катаре и получил оффер от «Ливерпуля».

По данным «РБ Спорт», заменить форварда может Эдуард Сперцян. Он стал трансферной целью голландцев на ближайшую зиму.

- ПСВ уже контактировал с окружением футболиста. Ожидается, что во время зимних сборов стороны встретятся, чтобы обсудить возможный переход, – отмечает издание.

При этом отмечается, что Эдуард Сперцян не намерен покидать «Краснодар» этой зимой. Он планирует задержаться на Кубани как минимум до лета.

Добавим, что Эдуард Сперцян является воспитанником академии «быков». Он прошел школу черно-зеленых, проявил себя во второй команде и получил шанс в основе. Это случилось при Викторе Ганчаренко. Специалист дал шанс молодежи, которая стала костяком «Краснодара» после ухода легионеров.

Напомним, что действующее соглашение Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее он стал самым подорожавшим игроком российской премьер-лиги. По данным портала Transfermarkt, за год ценник на Эдуарда Сперцяна подскочил на шесть миллионов евро (или 442 603 800 рублей). Если год назад его оценили в три миллиона, то сейчас – в девять.