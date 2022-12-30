Участницы конкурса «Мисс полиция - 2022» о работе, семье и благотворительности

"Гость в студии" на радио "Комсомольская правда" - Краснодар".

В эфире радио «Комсомольская правда» участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кавказскому району, старший лейтенант полиции Ольга Сухова и специалист направления по связям со СМИ ОМВД по Новопокровскому району, капитан внутренней службы Юлия Зиброва.

Девушки получили награды по итогам конкурса «КП». Ольга Сухова завоевала звание «Мисс полиция - 2022», набрав 202 865 голосов. Юлия Зиброва получила титул «вице-мисс полиция - 2022» - за нее проголосовали 199124 человека.

Сотрудницы МВД рассказали о своих рабочих буднях, о том, на сколько хорошо стреляют, и как помогают малоимущим семьям. Также Ольга Сухова и Юлия Зиброва поделились своими семейными традициями и особенностями встречи Нового года.