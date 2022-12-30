«Люблю русскую кухню и людей». Каким «короля футбола» Пеле запомнили в Краснодаре

Легендарный футболист был в Краснодаре 8 лет назад. Фото: Николай ХИЖНЯК

Легенду мирового футбола и лучшего спортсмена XX века по версии Международного Олимпийского комитета Пеле в 2014 году краснодарцы смогли увидеть вживую. «Король футбола» скончался 29 декабря на 83 году жизни от продолжительной болезни. Его визит в Краснодар стал настоящим событием для поклонников футбола. Вспоминаем, как это было.

Дал пресс-конференцию и встретился с юными спортсменами

Пеле приехал на Кубань не просто так. Накануне Чемпионата мира в Бразилии мэтр посещал крупные города, где любят и играют в футбол. Это была своеобразная реклама предстоящего мундиаля. Толпа почитателей преследовала спортсмена по всюду – всем хотелось хоть глазком увидеть настоящую легенду.

Сначала Пеле встретился с журналистами. Он много рассказывал о дружбе с Львом Яшиным, о своей карьере и выразил надежду, что сборная России выйдет финал мундиаля. А также поздравил россиян с победой на домашней Олимпиаде в Сочи.

Пеле подарили торт. Фото: Николай ХИЖНЯК

- Я почти всю жизнь отдал футболу. И могу отметить из всех игроков только пять самых лучших: Йохан Кройф, Франц Бекенбауэр, Диего Марадона, Зинедин Зидан. Что касается великого вратаря всех времен Льва Яшина, с ним я был хорошо знаком. Это мой первый друг за пределами Бразилии. Я много раз играл против него, но каждый раз после игры мы разговаривали с ним, просто садились и вели беседы. Именно поэтому мы стали друзьями, - вспоминал Пеле.

В подарок бразильский спортсмен получил торт в виде футбольного мяча, а потом отправился на встречу с юными футболистами в Академию ФК «Краснодар». Там трехкратный чемпион мира пообщался с ребятами и сделал вместе с ними снимок на память.

Пеле с воспитанниками ФК "Краснодар". Фото: Николай ХИЖНЯК

Пеле с воспитанниками ФК "Краснодар". Фото: Николай ХИЖНЯК

- Мне приятно находиться в России, в Краснодаре. Я очень люблю местную кухню и российских людей. Поздравляю россиян с победой на Олимпиаде в Сочи! Скоро мы увидимся с вами на Чемпионате мира в Бразилии. Надеюсь, что российская сборная дойдет там до финала. Сейчас я путешествую по миру, представляя бразильский Чемпионат мира. Для моей страны очень важно, чтобы наш домашний мундиаль был особенным, - отмечал тогда легендарный футболист.

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