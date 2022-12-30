Молодым везде дорога: как в Тамани поддерживают талантливую молодежь

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Юные отличники, активисты и спортсмены Тамани в этом году не только пополнили багаж знаний и копилку медалей, но и были отмечены за свои успехи ценными бонусами. Последнее стало возможным благодаря программе поддержки талантливой молодежи, которую в Таманском и Новотаманском сельских поселениях реализует компания «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань). 30 декабря компания подвела итоги третьего этапа программы – 25 школьников и студентов-выпускников получили награды: ноутбуки, планшеты и умные колонки за идеи развития Таманского полуострова, успеваемость и участие в общественной жизни.

В своих работах завтрашние архитекторы, инженеры и айти-специалисты, преподаватели и врачи размышляли о том, какие пути развития есть у их малой родины, как можно сделать её ещё лучше? Десятки идей – от импортозамещения и развития инфраструктуры до геологических изысканий и поддержки сельского хозяйства – оценивало экспертное жюри. Многие авторы хотели бы, отучившись, вернуться домой и вкладывать полученные знания в развитие родного полуострова.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

- Развитие территории – это не столько благоустройство, строительство, инфраструктурные проекты, сколько люди, и, в первую очередь, молодежь. Мы поставили себе цель комплексно оценить достижения участников программы: их идей, успеваемости, участия в спортивной, творческой, научной и волонтёрской деятельности, а также в движении ГТО, – отметил директор по КСО ОТЭКО Александр Бурмака на церемонии вручения наград 30 декабря.

В течение всего 2022 года ОТЭКО поддерживала талантливую молодежь Тамани. На двух предыдущих этапах программы ученики-таманцы с высокой успеваемостью и самыми высокими баллами ЕГЭ получали от компании финансовую помощь. Большинство вложили её в подготовку к поступлению и обучению в вузах.