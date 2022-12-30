Новогодний заплыв. В Анапе Деды Морозы искупались в море

В Анапе прошел заплыв Дедов Морозов

В Анапе 30 декабря прошел заплыв Дедов Морозов. Местные жители не побоялись холодной воды и решили встретить Новый год, искупавшись в море.

Десятки женщин и мужчин надели купальные костюмы и вышли на пляж. В этот день обязательным атрибутом одежды был колпак Деда Мороза. Красные шапки с белыми полосками, плавающие над водой, снимали изумленные прохожие.

- Мы подошли поближе к берегу, рассмотреть, что плавает в воде. Сразу не поверили глазам. Оказалось, действительно, люди купаются. Конечно, на улице не холодно, но и не настолько жарко, - рассказали местные жители.

Праздничный заплыв устроило сообщество «Моржи Анапы». Традиция плавать под Новый год существует уже несколько лет, но каждый раз удивляет прохожих и пользователей соцсетей. Совсем скоро поводов для разговоров будет еще больше. Приближается праздник крещения. Во время него желающих окунуться в холодную воду становится в несколько раз больше.

В Новороссийске пока не захотели исполнять старорусскую традицию и решили оставить купание в море до 18 января. Местные спортсмены нашли выход из сложившейся ситуации, и все же немного поплавали. Ребята, одетые в костюмы Дедов Морозов, прокатились на сап-серфах. В свою команду они взяли преданного помощника. Собаку одели в праздничный колпак и взяли с собой в плавание.