«Люстры шатались, звенела посуда»: В Анапе в канун Нового года произошло землетрясение

Разрушений нет

Утром жители Анапы проснулись от толчка – в море возле города произошло землетрясение. О сейсмособытии анапчане сразу стали писать в соцсетях.

«Я почувствовала в Супсехе», «В станице Гостагаевской тоже почувствовали в 8 утра», «В Гай Кодзоре конкретно тряхануло», «В Анапской, аж проснулась», «Люстры шатались, звенела посуда», - комментируют посты в интернете местные жители.

Землетрясение было магнитудой 4,4. Подземные толчки зафиксированы у берегов Анапы в 8 утра в 19 километрах к юго-западу от города на глубине 49,7 километра.

Содрогание земной коры могли почувствовать и в соседних районах :Раевской, Старотитаровской, Витязево Новороссийске, Темрюке, Крымске, Геленджике и Славянске-на-Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Анапа является самой сейсмоактивной зоной Краснодарского края. На курорте землетрясения происходят порядка 100-130 раз в год. И это хорошо. Ученые говорят, что таким образом земная кора сбрасывает накопившуюся энергию. Хуже, если этого не происходит по каким-то причинам. Статистика показывает, что наибольшее количество подземных толчков в Анапской зоне случается с августа по октябрь.