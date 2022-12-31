В аэропорту Сочи встретили рекордного за вековую историю туриста

Фото: t.me/officialsochi

В Сочи с начала года отдохнули 7 млн 200 тысяч гостей. Этот показатель турпотока стал самым высоким за более чем вековую историю курорта.

- В этом году Сочи посетило самое большое количество гостей за 100 лет, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Фото: t.me/officialsochi

Рекордного туриста встретили в международном аэропорту города-курорта. Счастливчиком стала Анна Нурутдинова. Девушка прилетела в Сочи из Казани вместе с семьей, чтобы встретить Новый год и открыть горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор.

- Почетного гостя встречали Дед Мороз и Снегурочка, в подарок она получил сертификат на посещение знаковых объектов туристического показа, которые работают в наступившем зимнем сезоне в Сочи, - отметили в пресс-службе мэрии.

Фото: t.me/officialsochi

Сочи стал первым по турпотоку курорт в Краснодарском крае. Совокупный туристический поток в Сочи за 10 лет составил почти 65 млн человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что отели Сочи подготовили новогоднюю программу. В этом году пятизвездочные гостиницы предлагают поднимать бокалы под песни Виктории Дайнеко и шутки популярных московский ведущих.