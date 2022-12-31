Самые популярные имена. Как в 2022 году называли детей в Краснодарском крае

Имена детей в Краснодарском крае

Рождение ребенка – это самое важное событие каждой семьи. Родители всегда тщательно подходят к выбору имени малыша. Некоторые называют чадо в честь родственников, другие же, наоборот, считают это плохой приметой – якобы ребенок повторит судьбу этого человека.

Самые популярные имена опубликовали в ЗАГСе Краснодарского края. Сотрудники рассказали, как чаще всего в 2022 году называли детей на Кубани.

Наиболее распространенные имена девочек в Краснодарском крае: София, Мария, Ева, Анна, Виктория, Алиса, Маргарита, Милана, Полина, Анастасия, Дарья, Варвара, Ксения, Вероника, Арина, Екатерина, Валерия.

Самые распространенные имена мальчиков в Краснодарском крае: Артём, Александр, Михаил, Максим, Андрей, Матвей, Дмитрий, Иван, Давид, Мирон, Марк, Роман, Кирилл, Тимофей, Богдан, Егор, Никита, Илья.

Ранее назывались самые редкие имена в Краснодарском крае. Новорожденных мальчиков называли Скиф, Марчел, Мираздат, Авенир, Арон, Бостон, Есфирь, Микаил, Михей, Тамерлан, Гаспар, Клементий, Яр, Моисей, Савва и Никон.

В рейтинг самых редких женских имен попали Ариэлла, Дея, Дара, Лилит, Демьяна и Мелисса. Также с начала года в крае родились Аишахумайра, Мерьем, Руна, Ясмина, Альмира, Златослава и Ассоль.