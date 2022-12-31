Бывший мэр Краснодара передал новогоднее поздравление из зоны СВО

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Бывший глава Краснодара, ныне депутат Госдумы России Евгений Первышов, в ноябре добровольцем отправился в зону спецоперации на Украине. 31 декабря он поздравил россиян с наступающим Новым годом.

- От себя лично и от всего Второго армейского корпуса ЛНР, где я прохожу службу, поздравить всех с наступающим Новым годом. Отдельно хочу выразить слова благодарности своим родным и близким, своей семье, своим сослуживцам за поддержу. Мы ждем мира, он скоро наступит. Но мир наступит на условиях России. Враг будет разбит, победа будет за нами, - сказал Первышов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Краснодарского региональное отделение партии «Единая Россия».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что бывший мэр Краснодара вошел в подразделение «Каскад» в зоне СВО на Украине. Как и другие депутаты Госдумы, а также загсобраний регионального уровня, отправившиеся добровольцами.

Евгений Первышов направлен во 2-й армейский корпус УНМ Луганской Народной Республики, который действует на одном из самых сложных направлений.