Сотни мертвых медуз выбросило на берег Черного моря в Анапе в новогоднюю ночь

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Сотни мертвых медуз выбросило на берег Черного моря. Настоящие кисельные берега запечатлели в Анапе. Популярный блогер Юрий Озаровский пришел на побережье 1 января и обнаружил огромное количество медуз на песке. На кадрах, снятых блогером, видно, что они буквально облепили вход в воду.

- Огромное количество медуз выбросило у нас на берегах в новогоднюю ночь. Прям засилье такое. Куда ни посмотришь, медузы-медузы-медузы. Жуткая картинка, конечно. И палки повыбрасывало, - рассказал за кадром Юрий Озаровский. - Ребятам, занимающимся уборкой, будет чем заняться после Нового года.

Правда, многих местных жителей все же удивила картина на берегу - массовое скопление медуз зимой никто раньше не видел.

- Кто знает почему они могли в Анапе в такое время появиться? - задаются вопросом жители и гости курорта.

Но на самом деле тревоги напрасны. Дело в том, что медузы очень тонко реагируют на юбые изменения погоды. И, как правило, при низкой температуре воды их уже не встретишь на побережье.

- Наибольшее число медуз обычно отмечается летом - в разгар жары. Пик - с середины июля до конца августа. Сейчас же температура воды ниже 12 градусов, при таких значениях медузы не жизнеспособны, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Елена Фролова. - Нынешнее массовое скопление на берегу моря может говорить о прошедшем шторме. Из-за сильного волнения из выбросило на пляж. Но жителей и гостей Анапы могут успокоить - никакой угрозы они не представляют.

Не исключено, что на это могло повлиять и течение, которым медуз выбросило к берегу.