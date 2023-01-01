Два предложения любви и покупка инвалидной коляски. Новогодний забег до слез растрогал участников

На забеге не обошлось без сюрпризов. Фото: t.me/irinailenko1

В первый день 2023 года десятки жителей города отставили миски с салатами и надели спортивную форму. В кубанской столице 1 января прошел традиционный новогодний забег.

Выйти на улицу спустя всего лишь 12 часов после встречи Нового года, на старт забега – для этого надо иметь волю, характер, отличную спортивную форму и хорошее настроение. И судя по всему, у участников праздничного забега этого с лихвой.

Каждый участник выбирал дистанцию, которая ему была по силам. Фото: t.me/irinailenko1

Маршрут стартовал от новогодней елки на площади напротив ЗСК. Далее продолжился по парку и Кубанской Набережной. Стоит сказать, что каждый участник выбирал дистанцию, которая ему была по силам, - 2 километра 23 метра или 23 километра. Но до финиша старались добраться все. И победа для многих была не главным.

Участники забега смогли осуществить мечту Вани. Фото: t.me/irinailenko1

Дело в том, что в этом году участники забега сделали доброе дело. Все вырученные средства от спортивного мероприятия направили на помощь мальчику Вани. У него врожденный порок развития позвоночника. Для передвижения ему требовалась специальная инвалидная коляска - более легкая. Именно о ней мечтал мальчик. Благодаря краснодарцам его желание сбудется - коляску приобретут уже в ближайшее время.

После того, как ведущий мероприятия объявил эту потрясающую новость, у многих участников на глазах появились слезы.

- Кто бы мог подумать, что обычный забег поможет ребенку. Так рада была поучаствовать, чувствую себя причастной к исполнению мечты Вани, - сказала одна из девушек, которая бежала маленькую дистанцию. - Я не победила, но теперь даже не расстраиваюсь.

Растрогали краснодарцев и предложения любви и сердца. Сразу двое молодых людей после забега решили встать на колено перед своими возлюбленными.

Для девушек, конечно, это стало сюрпризом - такого поворота событий они явно не ожидали. Но, судя по видео, были приятно удивлены. Потому на главный вопрос ответили согласием. Так что в кубанской столице совсем скоро станет на две семьи больше.