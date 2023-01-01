«Американцы на стену голых женщин вешают, а наши бойцы ценят рисунки детей»: блогер показал, как выглядит ночлег на передовой у «Барса»

Юрий Озаровский снимает на видео о том, как проходит служба военных в зоне СВО.

Известный блогер из Анапы Юрий Озаровский продолжает делиться кадрами из своей недавней поездки в зону спецоперации. Вместе с другими волонтерами он отвозил очередной гуманитарный груз. На этот раз посылки передавали военным-добровольцам, в том числе тем, кто служит в отряде «Барс». Блогер показал, как выглядит их ночлег на передовой. Бойцы спят в небольшом помещении, где почти каждый уголок занят сумками и снаряжением. Но главное - это стены. Почти все они закрыты рисунками детей, которые постоянно отправляют на фронт школьники.

- Во-первых, покажу елочку со всех сторон. Спасибо, за такой прямо чудесный подарок для ребят, будет создавать настроение, причем с игрушками, с конфетами, с письмами. И хочу показать те письма, которые мы привозили. Они висят на стенах - новогоднее поздравление, по-моему, это очень круто. Знаете, в Америке женщин голых вешают, а у нас солдаты выбирают для украшения письма от наших детей, которые рисуют елочки, - сказал в видео Юрий Озаровский.

По словам блогера, именно письма очень важны для мотивации солдат.

- Для того, чтобы все работало именно так, как надо в душе солдата. Потому что, видя поддержку детей, что на него надеются, у него просыпается патриотизм, понимание того, ради чего он есть, потому что после полугода нахождения здесь сложно становится психологически держаться, - добавил Юрий. - Только ваша поддержка как раз-таки и дает возможность чувствовать себя здесь полноценным человеком.

Также блогер снял трогательный момент во время передачи посылок. Одну из коробок вскрыли на камеру. Там была упакована настоящая скрипка.

- Мы привезли на передовую скрипку. В одном из отделений служит скрипач профессиональный. Он из Краснодара. Парень очень скучает без игры, потому товарищи попросили волонтеров по возможности помочь исполнить его мечту, - рассказал Юрий в ролике.

И вот музыкальный инструмент прибыл - настоящий подарок на Новый год.

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