Новогодний квест и семейные праздники. Как провести зимние каникулы в Краснодаре

Узнали праздничную программу мероприятий в Краснодаре на январские выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый год уже встретили. Остатков оливье и селедки под шубой все меньше на столах. Однако, праздничные дни и новогодние каникулы продолжаются. Жителей Краснодара в январе ждет насыщенная программа. Скучать не придется ни детям, ни взрослым.

Городской сад

Праздничные мероприятия в горпарке будут проходить со 2 по 9 января. В эти дни в 12 часов будут проходить елки для детей, где ребят ждет игровая программа. В 15 часов к танцам приглашают старшее поколение.

В 17 часов можно увидеть светомузыкальное шоу на колесе обозрения.

Чистяковская роща

3 января в парке пройдет увлекательный новогодний квест. Ребятам предстоит отправиться на поиски Деда Мороза . 4 января для детей подготовлен «Маскарад у новогодней елки». А 5 января игровую программу проведет Снегурочка, где посетителей ждет путешествие по новогодним сказкам.

Игровые программы в парке будут проходить до 7 января. А 8 числа ребята смогут поучаствовать в еще одном квесте «На новогодней волне».

Солнечный остров

Здесь, на протяжении трех дней, гостей ждет литературно-музыкальная гостиная. Мероприятия проводят в рамках проекта «Новогодний калейдоскоп».

3 января каждый желающий может попробовать изготовить собственную гирлянду. После чего для всей семьи пройдет праздничный концерт.

4 января в 12 часов для маленьких гостей пройдет утренник «Матрешка в гостях у деда Мороза». 5 января в это же время состоится игровая программа «Зима-красавица всем детям нравится!»

7 января посетители попробуют самостоятельно изготовить «Рождественский сувенир». А 8 января вся семья сможет принять участие в «Семейных каникулах».

Парк «Победы»

В парке «Победы» 2 января посетители могут услышать концертную программу «Новый год начнем с красивой песни !». Выступать будут исполнители и творческие коллективы города.

3 января детей закружит праздничный хоровод, а 4 января ребятам покажут мастер-класс по созданию «Открытки к Рождеству». 5 января ребят также ждет игровая программа. Праздничные мероприятия продлятся в парке до 9 января включительно

Кроме того, в эти дни новогодние концерты и программы пройдут в нескольких библиотеках и Домах культуры