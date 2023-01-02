Новогодний квест и семейные праздники. Как провести зимние каникулы в Краснодаре

Узнали праздничную программу мероприятий в Краснодаре на январские выходные
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новый год уже встретили. Остатков оливье и селедки под шубой все меньше на столах. Однако, праздничные дни и новогодние каникулы продолжаются. Жителей Краснодара в январе ждет насыщенная программа. Скучать не придется ни детям, ни взрослым.
Городской сад
Праздничные мероприятия в горпарке будут проходить со 2 по 9 января. В эти дни в 12 часов будут проходить елки для детей, где ребят ждет игровая программа. В 15 часов к танцам приглашают старшее поколение.
В 17 часов можно увидеть светомузыкальное шоу на колесе обозрения.
Чистяковская роща
3 января в парке пройдет увлекательный новогодний квест. Ребятам предстоит отправиться на поиски Деда Мороза . 4 января для детей подготовлен «Маскарад у новогодней елки». А 5 января игровую программу проведет Снегурочка, где посетителей ждет путешествие по новогодним сказкам.
Игровые программы в парке будут проходить до 7 января. А 8 числа ребята смогут поучаствовать в еще одном квесте «На новогодней волне».
Солнечный остров
Здесь, на протяжении трех дней, гостей ждет литературно-музыкальная гостиная. Мероприятия проводят в рамках проекта «Новогодний калейдоскоп».
3 января каждый желающий может попробовать изготовить собственную гирлянду. После чего для всей семьи пройдет праздничный концерт.
4 января в 12 часов для маленьких гостей пройдет утренник «Матрешка в гостях у деда Мороза». 5 января в это же время состоится игровая программа «Зима-красавица всем детям нравится!»
7 января посетители попробуют самостоятельно изготовить «Рождественский сувенир». А 8 января вся семья сможет принять участие в «Семейных каникулах».
Парк «Победы»
В парке «Победы» 2 января посетители могут услышать концертную программу «Новый год начнем с красивой песни !». Выступать будут исполнители и творческие коллективы города.
3 января детей закружит праздничный хоровод, а 4 января ребятам покажут мастер-класс по созданию «Открытки к Рождеству». 5 января ребят также ждет игровая программа. Праздничные мероприятия продлятся в парке до 9 января включительно
Кроме того, в эти дни новогодние концерты и программы пройдут в нескольких библиотеках и Домах культуры