«Доем салаты и закуски»: краснодарец предложил свои услуги в новогодние праздники

Житель Краснодара предложил доесть салаты за вознаграждение Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Краснодара предложил свои весьма необычные услуги на одном из популярных сайтов объявлений. Публикация появилась на сайте ночью 2 января.

Фото: avito.ru

Традиционно, все россияне очень тщательно готовятся к празднованию Нового года. Люди скупаются в магазинах и накрывают столы со множеством разнообразных блюд. В список обязательно входят салаты, например оливье и крабовый, а также множество закусок, такие как бутерброды с икрой и колбасные нарезки.

Знаю любимую всеми традицию, наготовить побольше еды, краснодарец решил «спасти» обреченных людей от неминуемого переедания. Мужчина предложил помочь доесть оставшиеся блюда.

- Помогу доесть салаты и закуски, - написал в объявлении Михаил.

Молодой человек уточнил, что за его услуги все же придется платить, но много денег он не возьмет.

Пока неизвестно, насколько серьезное было объявление, но владелец идеи не отвечает на вопросы о приобретении его услуг.