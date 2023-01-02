Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2023 10:25

«Доем салаты и закуски»: краснодарец предложил свои услуги в новогодние праздники

Житель Краснодара предлагает доесть салаты с новогоднего стола за вознаграждение
Мария ЧАЛАЯ
Житель Краснодара предложил доесть салаты за вознаграждение

Житель Краснодара предложил доесть салаты за вознаграждение

Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Краснодара предложил свои весьма необычные услуги на одном из популярных сайтов объявлений. Публикация появилась на сайте ночью 2 января.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Традиционно, все россияне очень тщательно готовятся к празднованию Нового года. Люди скупаются в магазинах и накрывают столы со множеством разнообразных блюд. В список обязательно входят салаты, например оливье и крабовый, а также множество закусок, такие как бутерброды с икрой и колбасные нарезки.

Знаю любимую всеми традицию, наготовить побольше еды, краснодарец решил «спасти» обреченных людей от неминуемого переедания. Мужчина предложил помочь доесть оставшиеся блюда.

- Помогу доесть салаты и закуски, - написал в объявлении Михаил.

Молодой человек уточнил, что за его услуги все же придется платить, но много денег он не возьмет.

Пока неизвестно, насколько серьезное было объявление, но владелец идеи не отвечает на вопросы о приобретении его услуг.

Интересное